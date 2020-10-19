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«Посмеялся, когда забил гол». Дивеев — о победе над «Динамо»

13:27
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев подвел итоги матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:1).

— Первый тайм был равным, мы могли реализовать свои моменты, как и «Динамо», — сказал Дивеев в интервью ЦСКА ТВ. — Травма уже прошла, есть небольшой дискомфорт, но это со временем пройдет.

— Вы часто подключаетесь к стандартам. Ваш гол — это эпизод, наигранный на тренировках?

— Нет, просто мяч отскочил к Кучаеву, он прострелил, и мяч как-то ко мне попал. Я уже кое-как закинул его. Если честно, я посмеялся, когда гол забил, потому что там такой ужас.

— Долго не могли победить «Динамо», несколько лет. На команду это как-то давило?

— Нам Виктор Гончаренко говорил перед игрой, что мы давно не выигрывали. Надо было выиграть, тем более на домашнем стадионе.

— Такая схема с Зайнутдиновым и Марадишвили на флангах когда-нибудь наигрывалась на тренировках?

— Нет, не наигрывалась. Костя никогда справа не играл, но это ничего страшного, мы все футболисты и должны быть универсалами. Ротация состава, есть футболисты, которые должны тоже играть.

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