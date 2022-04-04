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«Краснодар» и «Урал» обратились в ЭСК РФС по итогам матчей с «Динамо» и ЦСКА

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Краснодар» и «Урал» обратились в экспертно-судейскую комиссию российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матчей 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (0:1) и ЦСКА (2:2), сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Краснодар» просит рассмотреть эпизоды с назначением пенальти на Федоре Смолове и неназначением пенальти на Алексее Ионове.

А «Урал» обратился по эпизоду с неназначением пенальти в конце матча, когда на 90+5-й минуте футболист «Урала» Лео Гогличидзе столкнулся с игроком армейцев Егором Ушаковым в штрафной.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС по судейству в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

На данный момент «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. «Урал» находится на тринадцатой позиции, набрав 21 очко.

Источник: https://tass.ru/sport/14276785
Футбол
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ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

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Арсенал Т

 20 1 3
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