«Краснодар» и «Урал» обратились в ЭСК РФС по итогам матчей с «Динамо» и ЦСКА

«Краснодар» и «Урал» обратились в экспертно-судейскую комиссию российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матчей 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (0:1) и ЦСКА (2:2), сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций РФС.

«Краснодар» просит рассмотреть эпизоды с назначением пенальти на Федоре Смолове и неназначением пенальти на Алексее Ионове.

А «Урал» обратился по эпизоду с неназначением пенальти в конце матча, когда на 90+5-й минуте футболист «Урала» Лео Гогличидзе столкнулся с игроком армейцев Егором Ушаковым в штрафной.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС по судейству в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

На данный момент «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. «Урал» находится на тринадцатой позиции, набрав 21 очко.