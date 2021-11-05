«Динамо» победило «Урал» в матче молодежной лиги
«Динамо» на своем поле обыграло «Урал» в матче 15-го тура молодежного первенства — 3:1.
В составе бело-голубых дублем отличился Ульви Бабаев, еще один мяч на счету Владислава Лепехина. Единственный гол гостей забил Артем Куликов.
В параллельных матчах «Строгино» разгромно обыграло «Нижний Новгород» (4:0), егорьевский «УОР № 5» уступил «Сочи» (0:4), а «Уфа» сыграла вничью с «Академией имени Коноплева» (1:1).
М-Лига
15-й тур
«Динамо — мол.» (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0)
Голы: Бабаев, 58 (1:0). Куликов, 73 — с пенальти (1:1). Лепехин, 76 — с пенальти (2:1). Бабаев, 78 (3:1).
Судья: Акулинин (Тула).
5 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
«Уфа — мол.» (Уфа) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:1 (0:1)
Судья: Чембулатов (Кострома).
5 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».
«УОР №5» (Егорьевск) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 0:4 (0:1)
Судья: Сидорин (Москва).
5 ноября. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».
«Строгино — мол.» (Москва) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 4:0 (2:0)
Судья: Плиско (Ленинградская область).
5 ноября. Красногорск. Стадион «Зоркий».
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