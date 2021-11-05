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«Динамо» победило «Урал» в матче молодежной лиги

14:58

«Динамо» на своем поле обыграло «Урал» в матче 15-го тура молодежного первенства — 3:1.

В составе бело-голубых дублем отличился Ульви Бабаев, еще один мяч на счету Владислава Лепехина. Единственный гол гостей забил Артем Куликов.

В параллельных матчах «Строгино» разгромно обыграло «Нижний Новгород» (4:0), егорьевский «УОР № 5» уступил «Сочи» (0:4), а «Уфа» сыграла вничью с «Академией имени Коноплева» (1:1).

М-Лига

15-й тур

«Динамо — мол.» (Москва) — «Урал — мол.» (Екатеринбург) — 3:1 (0:0)

Голы: Бабаев, 58 (1:0). Куликов, 73 — с пенальти (1:1). Лепехин, 76 — с пенальти (2:1). Бабаев, 78 (3:1).

Судья: Акулинин (Тула).

5 ноября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».

«Уфа — мол.» (Уфа) — «Академия им. Коноплева» (Самарская область) — 1:1 (0:1)

Судья: Чембулатов (Кострома).

5 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«УОР №5» (Егорьевск) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 0:4 (0:1)

Судья: Сидорин (Москва).

5 ноября. Егорьевск. Стадион «Мастер-Сатурн».

«Строгино — мол.» (Москва) — «Нижний Новгород — мол.» (Нижний Новгород) — 4:0 (2:0)

Судья: Плиско (Ленинградская область).

5 ноября. Красногорск. Стадион «Зоркий».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Иван Торопцев все материалы автора

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