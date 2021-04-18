Владислав Камилов прокомментировал победу над «Спартаком»
Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов, сделавший дубль в ворота «Спартака» (3:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ, подчеркнул, что этот год получается для команды очень тяжелым.
«В «Уфу» в последнее время вообще мало, кто верит, — заявил «СЭ» Камилов. — Этот год получается очень тяжелым. Фиалки и кормушка от «Спартака» перед матчем? Даже не видел. Был ли этот матч принципиальным для Газизова? У нас свои задачи. Шамиль Камилович нам ничего такого не говорил».
Во время матча РПЛ объяснила, почему Камилов попал в заявку на матч со «Спартаком», несмотря на 4 желтых карточки в чемпионате.
«Да, везде писали, что я пропускаю игру со «Спартаком», — подчеркнул Камилов. — Не знаю, почему все так подумали. Я уже пропускал тур. Сам думал, вдруг, судья не выпустит, но все нормально, сыграл».
(Севастиан Терлецкий)
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