Владислав Камилов прокомментировал победу над «Спартаком»

Полузащитник «Уфы» Владислав Камилов, сделавший дубль в ворота «Спартака» (3:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ, подчеркнул, что этот год получается для команды очень тяжелым.

«В «Уфу» в последнее время вообще мало, кто верит, — заявил «СЭ» Камилов. — Этот год получается очень тяжелым. Фиалки и кормушка от «Спартака» перед матчем? Даже не видел. Был ли этот матч принципиальным для Газизова? У нас свои задачи. Шамиль Камилович нам ничего такого не говорил».

Во время матча РПЛ объяснила, почему Камилов попал в заявку на матч со «Спартаком», несмотря на 4 желтых карточки в чемпионате.

«Да, везде писали, что я пропускаю игру со «Спартаком», — подчеркнул Камилов. — Не знаю, почему все так подумали. Я уже пропускал тур. Сам думал, вдруг, судья не выпустит, но все нормально, сыграл».

(Севастиан Терлецкий)