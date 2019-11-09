Мияйлович получил красную карточку после подсказки ВАР

Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович получил красную карточку в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака». Он ударил ногой нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков принял решение показать игроку красную карточку после использования ВАР.

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