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Мияйлович получил красную карточку после подсказки ВАР

20:32
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Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович получил красную карточку в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака». Он ударил ногой нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе.

Главный арбитр встречи Виталий Мешков принял решение показать игроку красную карточку после использования ВАР.

Спартак — Крылья Советов

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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