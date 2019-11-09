Мияйлович получил красную карточку после подсказки ВАР
20:32
Полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович получил красную карточку в матче 16-го тура чемпионата России против «Спартака». Он ударил ногой нападающего красно-белых Эсекиэля Понсе.
Главный арбитр встречи Виталий Мешков принял решение показать игроку красную карточку после использования ВАР.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...