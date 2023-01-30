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Сегодня, 11:56

Пономарев считает, что ЦСКА надо усилить нападение: «Нам нужны скоростные форварды, которые не будут стоять»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» заявил, что армейцам надо усилить линию нападения этой зимой.

29 января форвард красно-синих Адольфо Гайч отправился в аренду в «Верону».

«Мы остаемся с двумя неполноценными нападающими — Чалов и Заболотный. Клубу надо усилить нападение. Я давно говорил, что нам нужны скоростные нападающие, которые хотят играть в футбол, бегают, а не стоят. Передача мяча друг другу — это для пенсионеров! Зачем держать мяч? Морозов, с которым мы работали три года, говорил: «2-3 передачи — и мяч должен быть у штрафной площади противника». Все! А сейчас... Пасы друг другу, вратарь выбивает мяч в поле. Это безобразие. У нас бы лучшие тренеры сейчас с ума сошли от этого футбола» — сказал Пономарев «СЭ».

На данный момент армейцы с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Спартак

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Краснодар

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