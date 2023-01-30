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Терюшков: «Fan ID оформил еще летом, трудностей не было. Планирую поддерживать «Химки» на стадионе»

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Роман Терюшков ответил на вопрос, оформил ли он Fan ID.

«Оформил персонифицированную карту болельщика еще летом, трудностей не было. Потребовалось три минуты, чтобы заполнить анкету в мобильном приложении, и еще пять минут — в МФЦ. Картой уже воспользовался, посещал матч в Екатеринбурге. В весенней части чемпионата также планирую поддерживать «Химки» на стадионе», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-teryushkov-fan-id-oformil-eshhe-letom-trudnostej-ne-by-lo-planiruyu-podderzhivat-himki-na-stadione/
Футбол
РПЛ
Роман Терюшков
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Зенит

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Квинси Промес

Спартак

 6
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Краснодар

 6
И К Ж
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Локомотив

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Торпедо М

 6 1 2
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