Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Игра понравилась. На технике, на классе ЦСКА разобрался со слабым соперником, — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — «Нижний Новгород» — это мальчики для битья, не на кого даже глаз положить. Армейцы быстро проходили середину поля. Когда надо, держали мяч. Значит, руководят игрой, чувствуют ее темп, могут расслабиться или напрячься, когда надо. Я удивился, что сегодня так хорошо и грамотно провели матч. Если так сыграют с «Краснодаром», то команду ждет успех».

Армейцы набрали 16 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице, у «Нижнего Новгорода» 11 очков и десятое место.

В следующем матче ЦСКА примет «Краснодар». Игра состоится в субботу, 2 октября.