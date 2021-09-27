Алексей Березуцкий: «Не думаю, что у Эджуке что-то серьезное»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после завершения матча 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:0) ответил на вопросы журналистов.

— Тяжелая игра, как и все матчи в премьер-лиге. Я больше доволен содержанием первой части игры. В конце немного сами стали привозить себе моменты, где-то занервничали, что нам несвойственно, могли пропустить. Если говорить глобально, содержанием игры и самоотдачей ребят я доволен.

— Эджуке стал лидером атак армейцев. Стал ли он чаще принимать верные решения по сравнению с прошлым сезоном? И насколько серьезное у него повреждение?

— Что касается повреждения — как я понял, у него просто свело ногу. В ближайшее время все узнаем, но не думаю, что у него что-то серьезное. Да, действительно, он стал чаще принимать верные решения. Но не настолько чаще, насколько бы хотелось.

— Оцените игру Яковлева на позиции правого вингера, а Зайнутдинова — в опорной зоне.

— Баха играл в опорной зоне еще в Казахстане. Для него не нова практически ни одна позиция. Мне очень нравится, как он действует в этой зоне. Яковлев сыграл, на мой взгляд, достойно, не потерялся. В каких-то моментах смотрелся очень неплохо.