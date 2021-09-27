Грушевский раскритиковал судейство в матче ЦСКА против «Нижнего Новгорода»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (2:0) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ.

«Отмечу Яковлева. Есть зазор в мастерстве, но не растерялся и успел сделать много хорошего, — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Георгию Скобликову. — В том числе заработал пенальти в начале матча. Непонятно, как это не увидел Левников, а особенно ВАР Турбин. Только при личной заинтересованности должна быть серьезная мотивация, чтобы не увидеть пенальти на повторах. Тут со всех ракурсов держат двумя руками во вратарской! Необъяснимый судейский ляп, но на результат он не повлиял».

Также Грушевский считает, что ЦСКА включился в борьбу за призовые места.

«Матч не вызвал эйфорию, но прослеживаются островки оптимизма. Радужных ожиданий нет. Впереди серьезная проверка матчем с «Краснодаром», для армейцев это будет сложное противостояние. Думаю, что ЦСКА включился в борьбу за призы. Для нас будет большой удачей, если мы окажемся в призовой гонке», — добавил Грушевский.

Армейцы набрали 16 очков и вышли на пятое место в РПЛ, у «Нижнего Новгорода» 11 очков и десятое место.

В следующем матче ЦСКА примет «Краснодар». Игра состоится в субботу, 2 октября.