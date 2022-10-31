Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

31 октября, 23:12

Ямлиханов о шансах ЦСКА на золото в РПЛ: «У нас витает дух чемпионства»

Ямлиханов оценил шансы ЦСКА на чемпионство в этом сезоне РПЛ
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Помощник главного тренера ЦСКА Радик Ямлиханов оценил шансы армейцев на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

— Если бы не «Зенит», ЦСКА стал бы чемпионом?

— Сейчас? Скажу смело: у нас витает дух чемпионства. Мысли о чемпионстве есть. И знаю: нам оно по плечу. Да, проиграли «Торпедо» — нельзя так относиться к игре чемпионата и конкретному сопернику. Но дальше должны просто выигрывать, все в наших руках. С каждым это возможно, — цитирует тренера Sport24.

ЦСКА после 15 туров РПЛ идет на третьем месте с 29 очками. «Спартак» — второй с 32 очками. Лидирует «Зенит» (39 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-10-31-trener-tsska-u-nas-vitayet-dukh-chempionstva-nam-ono-po-plechu
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная Боснии по футболу отказалась играть с Россией из-за давления лидеров и исполкома
«Тренер взвешивал меня при всех в нижнем белье». Как травили гимнастку
Получивший травмы шахматист Анатолий Карпов попал в реанимацию
Минобороны: ВС нанесли удары по объектам энергетики и системам управления на Украине
На Украине заявили об израсходовании запасов оборудования для ремонта энергосистемы
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Агент Кассьерры «В «Сочи» намерены вернуть Матео? Это невозможно»
Тренер оценил игру полузащитника Каймакова в «Торпедо»
В «Оренбурге» заявили, что отпустят тренера Личку в «Ювентус» или «Барселону»
Сторожук рассказал, как получил предложение возглавить «Краснодар»
В «Болонье» назвали невозможным возвращение Моро в «Динамо» зимой
Орлов пояснил, в чем Малком превосходит Промеса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер хорватского клуба прокомментировал возможность проведения товарищеского матча против российских команд

Агент Кассьерры «В «Сочи» намерены вернуть Матео? Это невозможно»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости