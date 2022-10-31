Агент Кассьерры «В «Сочи» намерены вернуть Матео? Это невозможно»
Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, отреагировал на информацию о том, что его клиент может вернуться в «Сочи».
«В «Сочи» намерены вернуть Матео? Это неправда. Это невозможно», — заявил представитель игрока Sport24.
Кассьерра перешел в петербургский клуб прошедшим летом, заключив контракт на три сезона с возможностью продления еще на один год.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий провел 12 матчей в чемпионате России и не забил ни одного гола, отметившись только тремя результативными передачами.
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|
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|2
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|32
|
3
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|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
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|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
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|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
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|3
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|
7
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|23
|
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|15
|7
|1
|7
|28-34
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|
9
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|15
|6
|3
|6
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|
10
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|5
|2
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|
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|4
|5
|6
|17-22
|17
|
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|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
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|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
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|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2
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