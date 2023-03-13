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Сегодня, 11:06

Кузяевым интересуются клубы из Франции и Португалии

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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев востребован среди европейских клубов, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

30-летним россиянином интересуются клубы из Франции и Португалии. Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает в конце сезона. До этого сообщалось, что полузащитник хочет найти себе клуб в Европе.

В нынешнем сезоне Кузяев провел 15 матчей в РПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005046255_igrok_zenita_imeet_variantyi_vo_francii_i_portugalii
Далер Кузяев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
9
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
12
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
Результаты / календарь
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30 тур
10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 3 : 1
12.03 14:00
Зенит – Химки
 3 : 2
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 4 : 0
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 2 : 1
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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