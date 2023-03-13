Кузяевым интересуются клубы из Франции и Португалии

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев востребован среди европейских клубов, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

30-летним россиянином интересуются клубы из Франции и Португалии. Контракт Кузяева с «Зенитом» истекает в конце сезона. До этого сообщалось, что полузащитник хочет найти себе клуб в Европе.

В нынешнем сезоне Кузяев провел 15 матчей в РПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.