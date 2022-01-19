Агент Коновалова рассказал подробности перехода вратаря из «Рубина» в «Ливингстон»

Джамал Акаев, агент вратаря «Ливингстона» Ивана Коновалова, рассказал подробности перехода экс-голкипера «Рубина» в шотландский клуб.

«Активная работа по Ивану велась с начала декабря, — цитирует «Чемпионат» Акаева. — Рассматривали разные направления. К примеру, шведский «Гетеборг» проявлял предметный интерес. Наверное, можно сказать, что «Ливингстон» был более настойчив. Большую роль сыграл главный тренер команды Дэвид Мартиндейл. Также хотелось бы выразить благодарность руководству «Рубина» за то, что пошли навстречу».

18 января «Ливингстон» объявил о переходе Коновалова из «Рубина». Контракт рассчитан на полтора года. Коновалов присоединится к команде только при условии получения международного разрешения и разрешения на работу.