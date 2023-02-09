Дзюба прибыл в расположение «Локомотива»

Нападающий Артем Дзюба прибыл в расположение «Локомотива».

Завтра, 10 февраля, в Дубае (ОАЭ) начнется третий зимний учебно-тренировочный сбор железнодорожников.

8 февраля стало известно о том, что «Локомотив» подписал 34-летнего Дзюбу до конца текущего сезона. В новом клубе нападающий будет выступать под номером 7.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.