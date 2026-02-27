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Энрике — о голе в ворота «Балтики»: «Это был очень счастливый момент»

Алина Савинова

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике поделился эмоциями от победы над «Балтикой» в 19-м туре чемпионата России.

Игра прошла 27 февраля в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Энрике стал автором единственного гола в этом матче. Он вышел на замену на 61-й минуте и отличился на 87-й.

«Понимали, что игра будет непростой. Но все то время, что я был на скамейке запасных, следил за игрой, старался анализировать и понять, что могу привнести, если появлюсь на правом краю атаки. И благодаря своим игровым качествам, дриблингу, технике в одной из атак смог завершить момент. Очень рад, поздравляю всех с победой!» — приводит пресс-служба «Зенита» слова Энрике.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков бьет по&nbsp;воротам &laquo;Балтики&raquo; (1:0).«Зенит» начал весну с победы над «Балтикой». Отмененный гол Андраде еще долго будут обсуждать

Футболист также отметил важность единства команды, которое ощущалось во время празднования забитого им гола.

«Конечно, это был очень счастливый момент для всех, потому что игра вполне могла закончиться и 0:0. Но мы в последний момент смогли забить. Все были очень рады, было видно, что вся команда в едином порыве празднует. Это было очень важно. Такой, очень показательный момент», — добавил он.

«Зенит» набрал 42 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в чемпионате команда проведет 8 марта против «Оренбурга».

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Источник: Официальный сайт «Зенита»
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ФК Зенит
Луис Энрике (футболист)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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 6
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 5
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Краснодар

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Юрий Горшков

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И К Ж
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 6 1 1
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