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Сегодня, 13:49

Ерохин — о матче с «Уралом»: «Самое главное — что были хорошие атаки и хорошие моменты»

Мария Гусева
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал ничью с «Уралом» (1:1) в товарищеском матче. В этой встрече футболист отметился забитым голом.

«Я думаю, что сегодня первостепенным было качество игры, — цитирует пресс-служба клуба Ерохина. — Результат играет роль, но в первую очередь — психологическую. Думаю, что в первом тайме сегодня получалось больше, был хороший контроль мяча. Во втором, возможно из-за жары, скорости снизились, поэтому мы не увидели забитых мячей в ворота соперника. По ощущениям все нормально: физически все выдержали, почти все сыграли полный матч. Движение было неплохое, мы набираем форму, думаю, к концу сборов, к первым официальным матчам, мы будем готовы на сто процентов. Естественно, нам хотелось выиграть, но мы не смогли дожать соперника. Хотя моменты были, мы могли забить еще. Тем не менее, я думаю, что самое главное — что были хорошие атаки и хорошие моменты. Голы придут».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка в 17 матчах. «Урал» располагается на 10-й строчке — 21 очко.

Сегодня, 6 февраля, сине-бело-голубые проведут еще одну товарищескую встречу против малайзийского «Джохора». Начало — 16.00 (мск).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-02-06-aleksandr-erokhin-k-pervym-ofitsialnym-matcham-budem-gotovy-na-sto-protsentov.htm
Александр Ерохин
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ФК Урал
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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