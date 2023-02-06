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Сегодня, 14:00

Смородская считает, что Дзюба может быть полезен ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о вероятности перехода нападающего Артема Дзюбы в ЦСКА.

«Дзюба — футболист высокого уровня. По-прежнему так считаю. Он может быть полезен ЦСКА. У них разве так много нападающих? Артем уж точно не ослабит команду. Разговоры о том, что ему пора завершать карьеру не воспринимаю всерьез», — приводит «РБ Спорт» слова Смородской.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ol-ga-smorodskaya-dzyuba-mog-by-prinesti-pol-zu-tsska/
Артем Дзюба
ФК ЦСКА (Москва)
Ольга Смородская
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
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Краснодар – Торпедо
 - : -
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