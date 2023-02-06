Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

Агент Еремич: «Трансфер Баринова в «Бешикташ» на 99,9% не состоится»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Агент Срджан Еремич сообщил, что главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш хотел видеть в своей команде полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Бешикташ» купил одного опорного полузащитника — Амира Хаджиахметовича из «Коньяспора», но при этом главный тренер хотел видеть в команде и Баринова. Однако по состоянию на данный момент на 99,9% трансфер Баринова в «Бешикташ» не состоится", — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее стало известно о том, что турецкий клуб предложил за Баринова 5 миллионов евро, но «Локомотив» отказался отпускать полузащитника за эту сумму.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро. Контракт Баринова с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-eremich-gyunesh-hotel-videt-barinova-v-beshiktashe-no-na-99-9-transfer-ne-sostoitsya/
Дмитрий Баринов
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Мне приказали встретиться с Фиделем Кастро. Но я убежал». Один из величайших умов XX века
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Часть футболистов «Рубина» не смогли улететь из Турции из-за плохой погоды

Ерохин — о матче с «Уралом»: «Самое главное — что были хорошие атаки и хорошие моменты»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости