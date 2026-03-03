Нападающий «Пари НН» Олусегун хочет получить российское гражданство

Нигерийский нападающий «Пари НН» Оланкуле Олусегун заявил, что планирует получить российское гражданство.

«Можно уже сказать, что я влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу. У меня по-прежнему есть желание получить российское гражданство. Считаю Россию своим вторым домом. Мне нравится здесь жить и строить карьеру. А еще важно, что моей семье здесь тоже очень комфортно», — признался Олусегун в эфире «Матч Премьер».



Футболист признался, что за время пребывания в России адаптировался практически ко всему, за исключением гастрономических предпочтений. По словам спортсмена, он очень любит спагетти, однако «красный борщ» ему не по вкусу.



Права на 23-летнего игрока принадлежат «Краснодару», за который он выступает с августа 2021 года.

В текущем сезоне форвард провел за нижегородский клуб 22 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.