Андрей Мостовой: «Никакого конфликта у Глушенкова и Семака нет. Ничего не видел»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на информацию о конфликте футболиста сине-бело-голубых Максима Глушенкова и главного тренера команды Сергея Семака.

«Глушенков и Семак? Никакого конфликта нет. Ничего не видел, спрашивайте у них», — сказал Мостовой.

Ранее Telegram-канал «Мяч RU» сообщал, что «Зенит» может расторгнуть контракт с Глушенковым из-за конфликта с Семаком. Сам тренер назвал эту информацию «ерундой».

Глушенков выступает за «Зенит» с июля 2024 года. Контракт 25-летнего россиянина с клубом рассчитан до конца июня 2028-го.