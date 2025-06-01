Андрей Мостовой извинился за кричалку про «Спартак»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что не хотел оскорблять «Спартак» и его болельщиков своей кричалкой в адрес московского клуба на матче легенд.
«Дима Баринов первый мне и написал, когда это видео вышло. На самом деле, хотел бы извиниться, немного неправильно. Но это все было по фану. Нет такого, что я не уважаю «Спартак» и его болельщиков. Просто не видел, что меня снимают. Хотел завести трибуну, чтобы просто посмеялись. Не видел камеру. Хотя и логично, что меня кто-то снимал.
Никому из болельщиков не отвечал на сообщения, хотя их было куча. В Москве тоже фанаты встретили, кричали в спину нецензурно. Но никто лично ничего не говорил. Я не продолжил всю фразу, ее начал, завел, а все сделали за меня.
Реакция Царя [Александра Мостового]? Ой, да я не могу его слушать», — сказал Мостовой.
Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что КДК не может рассмотреть эпизод с кричалкой Мостового, поскольку матч проводится не под эгидой РФС.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|22
|15
|4
|3
|47-16
|49
|
2
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|41-15
|48
|
3
|Локомотив
|22
|12
|8
|2
|48-30
|44
|
4
|Балтика
|22
|11
|9
|2
|30-9
|42
|
5
|ЦСКА
|22
|12
|3
|7
|34-24
|39
|
6
|Спартак
|22
|11
|5
|6
|35-30
|38
|
7
|Рубин
|22
|8
|6
|8
|22-25
|30
|
8
|Ахмат
|22
|8
|6
|8
|27-28
|30
|
9
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|37-30
|30
|
10
|Акрон
|22
|5
|7
|10
|27-38
|22
|
11
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|17-25
|22
|
12
|Динамо Мх
|22
|5
|6
|11
|12-27
|21
|
13
|Кр. Советов
|22
|5
|6
|11
|22-40
|21
|
14
|Пари НН
|22
|6
|2
|14
|18-36
|20
|
15
|Оренбург
|22
|4
|6
|12
|21-33
|18
|
16
|Сочи
|22
|2
|3
|17
|20-52
|9
|4.04
|13:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|4.04
|15:15
|Зенит – Кр. Советов
|- : -
|4.04
|17:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|4.04
|19:45
|Ахмат – Краснодар
|- : -
|5.04
|14:00
|Пари НН – Ростов
|- : -
|5.04
|16:30
|Динамо Мх – Балтика
|- : -
|5.04
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -
|6.04
|19:30
|Сочи – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|12
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|20
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|20
|1
|2
|
|
Диего Коста
Краснодар
|20
|1
|7