Андрей Мостовой извинился за кричалку про «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что не хотел оскорблять «Спартак» и его болельщиков своей кричалкой в адрес московского клуба на матче легенд.

«Дима Баринов первый мне и написал, когда это видео вышло. На самом деле, хотел бы извиниться, немного неправильно. Но это все было по фану. Нет такого, что я не уважаю «Спартак» и его болельщиков. Просто не видел, что меня снимают. Хотел завести трибуну, чтобы просто посмеялись. Не видел камеру. Хотя и логично, что меня кто-то снимал.

Никому из болельщиков не отвечал на сообщения, хотя их было куча. В Москве тоже фанаты встретили, кричали в спину нецензурно. Но никто лично ничего не говорил. Я не продолжил всю фразу, ее начал, завел, а все сделали за меня.

Реакция Царя [Александра Мостового]? Ой, да я не могу его слушать», — сказал Мостовой.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что КДК не может рассмотреть эпизод с кричалкой Мостового, поскольку матч проводится не под эгидой РФС.