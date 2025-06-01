Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

1 июня 2025, 19:19

Андрей Мостовой извинился за кричалку про «Спартак»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Андрей Мостовой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что не хотел оскорблять «Спартак» и его болельщиков своей кричалкой в адрес московского клуба на матче легенд.

«Дима Баринов первый мне и написал, когда это видео вышло. На самом деле, хотел бы извиниться, немного неправильно. Но это все было по фану. Нет такого, что я не уважаю «Спартак» и его болельщиков. Просто не видел, что меня снимают. Хотел завести трибуну, чтобы просто посмеялись. Не видел камеру. Хотя и логично, что меня кто-то снимал.

Никому из болельщиков не отвечал на сообщения, хотя их было куча. В Москве тоже фанаты встретили, кричали в спину нецензурно. Но никто лично ничего не говорил. Я не продолжил всю фразу, ее начал, завел, а все сделали за меня.

Реакция Царя [Александра Мостового]? Ой, да я не могу его слушать», — сказал Мостовой.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» заявил, что КДК не может рассмотреть эпизод с кричалкой Мостового, поскольку матч проводится не под эгидой РФС.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Овечкин оценил выход на отметку в 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф
В России запустят сеть «белых банкоматов». Что нужно знать
В Иране анонсировали несколько «сюрпризов» для США в ближайшее время
Возлюбленный Лерчек сообщил о ее слепоте на правый глаз
Петросян и другие фигуристы не могут вылететь из Санкт-Петербурга из-за закрытия аэропорта
Вячеслав Фетисов: "У Овечкина будет куча предложений, связанных с политическим будущим"
Популярное видео
Материалы сюжета: РПЛ, итоги сезона: главные события чемпионата и лето-2025
Смолов: «На сегодняшний день работа в политической сфере не интересна»
«Зенит», ЦСКА и «Спартак» пока в тени. «Краснодар», «Динамо» и «Локо» рулят. Колонка Казакова о трансферном рынке РПЛ
Синяев: «Торпедо» предоставило все документы, подтверждающие финансовые гарантии для участия в РПЛ»
Савичев: «Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», он стал для меня родным»
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов перешел в ульяновскую «Волгу»
Тедеев: «Савичев — большой профессионал, всецело оправдывающий свой статус в «Акроне»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Игнатов — игрокам «Спартака»: «Мы пережили множество моментов, которые будем вспоминать еще долгое время!»

Андрей Мостовой: «Никакого конфликта у Глушенкова и Семака нет. Ничего не видел»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 22 15 4 3 47-16 49
2
 Зенит 22 14 6 2 41-15 48
3
 Локомотив 22 12 8 2 48-30 44
4
 Балтика 22 11 9 2 30-9 42
5
 ЦСКА 22 12 3 7 34-24 39
6
 Спартак 22 11 5 6 35-30 38
7
 Рубин 22 8 6 8 22-25 30
8
 Ахмат 22 8 6 8 27-28 30
9
 Динамо 22 8 6 8 37-30 30
10
 Акрон 22 5 7 10 27-38 22
11
 Ростов 22 5 7 10 17-25 22
12
 Динамо Мх 22 5 6 11 12-27 21
13
 Кр. Советов 22 5 6 11 22-40 21
14
 Пари НН 22 6 2 14 18-36 20
15
 Оренбург 22 4 6 12 21-33 18
16
 Сочи 22 2 3 17 20-52 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.04 13:00 Акрон – ЦСКА - : -
4.04 15:15 Зенит – Кр. Советов - : -
4.04 17:30 Динамо – Оренбург - : -
4.04 19:45 Ахмат – Краснодар - : -
5.04 14:00 Пари НН – Ростов - : -
5.04 16:30 Динамо Мх – Балтика - : -
5.04 19:30 Спартак – Локомотив - : -
6.04 19:30 Сочи – Рубин - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 8
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 20 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 20 1 2
Диего Коста
Диего Коста

Краснодар

 20 1 7
Вся статистика

Новости
RSS RSS
Все новости