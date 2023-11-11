Мостовой: «В первом тайме не особо интересная игра была, но во втором все поменялось»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал ничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 15-го тура РПЛ.
— В первом тайме осторожничали. Это задача тренера была или вы как-то внутренне чувствовали, что не надо лишний раз дергаться и ошибаться?
— Очень важная игра за первое место. Обе команды не рисковали. Ну я не засыпал, конечно, на скамейке, но не особо интересная игра была. Но это было ожидаемо, что никто не будет сильно рисковать. Но вот во втором тайме все поменялось.
— Если бы «Краснодар» не забил, то игра продолжалась бы как в первом тайме?
— Думаю, да. Замен бы не делали. Не то, чтобы докатывали... Но без риска было бы.
— Суперэмоциональная концовка была. Даже Семак выбегал с мячом, подгонял. Как это все на поле чувствуется, когда последние 5-6 минут осталось и вы понимаете, что вот оно близко?
— Это самые кайфовые эмоции. Когда ты понимаешь, что можешь дожать соперника... И все получается. Когда полный стадион пришел. Вся атмосфера борьбы за первое место. Конечно, это суперэмоции... Не только для футболистов, но и для болельщиков.
— Ваш эпизод в конце с попаданием в каркас ворот...
— Не повезло. Не загонялся, конечно. Но очень сильно расстроился. Пару сантиметров и гол... Победа была бы. Значит, не суждено пока.
— Многие говорили, что этот матч станет определяющим. Чувствовалось ли это в команде? И можно ли в этом ключе рассуждать, когда только 15-й тур?
— Думаю, нет. Если бы мы проиграли, то ничего бы точно не изменилось. У нас огромный опыт. Если бы мы выиграли, то мы бы психологически были сильнее, чем «Краснодар».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3