Кержаков: «ЦСКА более реальный конкурент «Зенита» из всех претендентов на золото»
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, какие команды являются главными конкурентами сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство.
— Было ли принципиально закончить первый круг первыми?
— Принципиально стать чемпионами.
— Как вам «Краснодар»? Способен ли вас подвинуть с трона?
— Каждый способен. Сейчас же они на первом месте идут. У всех шансы есть. У всех лидеров. Сейчас «Краснодар» на первом месте, поэтому, естественно, может, но не хотелось бы.
— По вашим ощущениям, то, как вы в последних матчах сократили отрыв, заставило их понервничать? Может быть, сами больше в себя поверили, чем месяц назад. Когда отрыв был восемь очков.
— Думаю, что в будущем если отрыв будет сокращаться постепенно, с количеством туров, то «Краснодар» будет чувствовать себя гораздо увереннее. Скажу, что догонять всегда легче.
— Как думаете, кто-то кроме вас и «Краснодара» может еще на золото претендовать. Или вы между собой разыграете золото?
— Кто за ними идет? «Крылья»? ЦСКА? Ну ЦСКА более реальный претендент.
— В «Спартак» и «Динамо» не верите?
— Никогда никого не стоит списывать со счетов. Но все-таки я думаю ЦСКА более реальный конкурент из всех претендентов на золото.
«Краснодар» завершил первый круг чемпионата России-2023/24 на первом месте, набрав 32 очка за 15 матчей. «Зенит» с 30 очками идет на второй позиции. «Крылья Советов» замыкают тройку сильнейших (25). ЦСКА расположился на четвертой строчке (25).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3