«Зенит» — «Краснодар»: Мостовой попал в штангу в добавленное время матча при счете 1:1

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой попал в штангу в добавленное время матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 1:1.

На 90+2-й минуте Мостовой на фланге обыграл Александра Эктова, ворвался в штрафную и пробил в дальний верхний угол, но мяч попал в штангу.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.