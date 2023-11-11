«Зенит» — «Краснодар»: Мостовой попал в штангу в добавленное время матча при счете 1:1
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой попал в штангу в добавленное время матча 15-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 1:1.
На 90+2-й минуте Мостовой на фланге обыграл Александра Эктова, ворвался в штрафную и пробил в дальний верхний угол, но мяч попал в штангу.
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|
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|
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|
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|
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|
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|14
|3
|2
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|
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|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
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ЦСКА
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|Ж
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|1
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Брайан Мансилья
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Даниил Хлусевич
Спартак
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|1
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