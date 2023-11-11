Семак — об отсутствии голов Изидора: «Про Кассьерру весь сезон говорили, зачем вы его взяли? А сейчас тишина»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ высказался об игре форварда сине-бело-голубых Вильсон Изидора.

— Вопрос по поводу Вильсона Изидора. Вы его выпускаете в последнее время в основном с замен в надежде, чтобы он усилил игру, но результативных действий кроме первого матча с «Рубином» у него нет: ни голов, ни результативных передач. Насколько вы удовлетворены в целом, что он показывает за эти месяцы, находясь в «Зените»? Насколько в целом его аренда была оправданной, как вам кажется?

— Думаю, конечно, она была оправдана, исходя из той ситуации, в которой мы оказались, что нам нужны были игроки, которые могут составить конкуренцию, выходить на замену. А что касается его результативности, нужно как следует поработать. Он начал работать, пропустил какое-то время и не тренировался и заболел, потом опять начал. Конечно, его функциональная готовность не на лучшем уровне. Ему тоже нужно привыкнуть к требованиям. Эти вопросы мы постоянно слышим, будь кто приходит и не забивает. Или пришел Вендел — а вы довольны им? В первую очередь ему нужно адаптироваться. А потом все забывают. Или, то же самое, Матео Кассьерра. Весь сезон говорили, зачем вы Матео взяли, а сейчас тишина. Тоже самое и Вильсон. Нужно посмотреть, потерпеть, адаптироваться игроку, а там посмотрим. Конечно, не у всех будет получаться, но для этого нужно немножко времени, — сказал Семак.

«Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» в сентябре этого года. Изидор провел за команду 10 матчей, в которых забил один гол.