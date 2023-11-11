Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 23:03

Семак — об отсутствии голов Изидора: «Про Кассьерру весь сезон говорили, зачем вы его взяли? А сейчас тишина»

Георгий Горностаев
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Краснодаром» (1:1) в 15-м туре РПЛ высказался об игре форварда сине-бело-голубых Вильсон Изидора.

— Вопрос по поводу Вильсона Изидора. Вы его выпускаете в последнее время в основном с замен в надежде, чтобы он усилил игру, но результативных действий кроме первого матча с «Рубином» у него нет: ни голов, ни результативных передач. Насколько вы удовлетворены в целом, что он показывает за эти месяцы, находясь в «Зените»? Насколько в целом его аренда была оправданной, как вам кажется?

— Думаю, конечно, она была оправдана, исходя из той ситуации, в которой мы оказались, что нам нужны были игроки, которые могут составить конкуренцию, выходить на замену. А что касается его результативности, нужно как следует поработать. Он начал работать, пропустил какое-то время и не тренировался и заболел, потом опять начал. Конечно, его функциональная готовность не на лучшем уровне. Ему тоже нужно привыкнуть к требованиям. Эти вопросы мы постоянно слышим, будь кто приходит и не забивает. Или пришел Вендел — а вы довольны им? В первую очередь ему нужно адаптироваться. А потом все забывают. Или, то же самое, Матео Кассьерра. Весь сезон говорили, зачем вы Матео взяли, а сейчас тишина. Тоже самое и Вильсон. Нужно посмотреть, потерпеть, адаптироваться игроку, а там посмотрим. Конечно, не у всех будет получаться, но для этого нужно немножко времени, — сказал Семак.

«Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» в сентябре этого года. Изидор провел за команду 10 матчей, в которых забил один гол.

Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
0
Читайте также
Итоговый турнир ATP с Медведевым и Рублевым стартует 12 ноября
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Тормена — о ничьей с «Зенитом»: «Мы приехали за победой»
Булыкин заявил, что «Краснодар» пока не готов к чемпионству
Мостовой: «В первом тайме не особо интересная игра была, но во втором все поменялось»
Кержаков: «ЦСКА более реальный конкурент «Зенита» из всех претендентов на золото»
Алип — о ничьей с «Краснодаром»: «После паузы «Зенит» вернется еще сильнее»
Максим Деменко: «Для «Зенита» даже лучше, что он не смог победить «Краснодар»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой: «В первом тайме не особо интересная игра была, но во втором все поменялось»

Булыкин заявил, что «Краснодар» пока не готов к чемпионству
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости