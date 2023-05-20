Сутормин — о ничьей с «Оренбургом»: «Игра получилась хорошая, боевая, с обилием голов»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал ничью с «Оренбургом» (2:2) в матче 28-го тура РПЛ.

«Насколько привычно играть в таком сочетании игроков на поле? В целом привычно — тренируемся мы вместе, на тренировках присутствует ротация, и сегодня все играли на тех позициях, на которых все умеют и знают, как играть. Получилось так, как получилось, думаю, счет по игре. Игра получилась хорошая, боевая, с обилием голов. Никто не хотел уступать. Плюс, у нас латиноамериканская группа, у них — латиноамериканская группа — все боролись, все старались, из-за этого было много стыков. Думаю, что накал был хороший, и болельщикам это только понравилось», — приводит слова Сутормина пресс-служба клуба.

«Оренбург» впервые в истории не проиграл «Зениту», до этого было 7 поражений. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 66 очков в 28 матчах РПЛ.