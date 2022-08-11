Сутормин считает, что у ЦСКА есть шансы на победу в текущем сезоне РПЛ

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин считает, что у ЦСКА есть шансы одержать победу в текущем сезоне РПЛ, если московский клуб продолжит играть так же уверенно.

«Вообще никого из конкурентов нельзя сбрасывать со счетов. Каждый год какая-то команда оказывает на нас давление на пути к чемпионству. ЦСКА — топ-клуб для нашей страны. Понятно, что у всех бывают неудачные полосы, но сейчас армейцы начали сезон очень хорошо. Если они так же уверенно будут выглядеть на дистанции, станут одними из претендентов на золотые медали», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».

28-летний Сутормин провел за питерский клуб в текущем сезоне 4 матча в РПЛ и не отличился результативными действиями.

«Зенит» в матче 5-го тура РПЛ примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 4 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Красно-синие с 10 баллами располагаются на первой позиции.