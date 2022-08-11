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Сутормин считает, что у ЦСКА есть шансы на победу в текущем сезоне РПЛ

Алексей Еремин
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин считает, что у ЦСКА есть шансы одержать победу в текущем сезоне РПЛ, если московский клуб продолжит играть так же уверенно.

«Вообще никого из конкурентов нельзя сбрасывать со счетов. Каждый год какая-то команда оказывает на нас давление на пути к чемпионству. ЦСКА — топ-клуб для нашей страны. Понятно, что у всех бывают неудачные полосы, но сейчас армейцы начали сезон очень хорошо. Если они так же уверенно будут выглядеть на дистанции, станут одними из претендентов на золотые медали», — приводит слова Сутормина пресс-служба «Зенита».

28-летний Сутормин провел за питерский клуб в текущем сезоне 4 матча в РПЛ и не отличился результативными действиями.

«Зенит» в матче 5-го тура РПЛ примет на своем поле ЦСКА. Игра состоится 13 августа и начнется в 17.00 по московскому времени.

После 4 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 8 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Красно-синие с 10 баллами располагаются на первой позиции.

Источник: https://pro.fc-zenit.ru/Zenit-CSKA-2022/5/
Алексей Сутормин
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ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 4 1 0 3 7-10 3
12
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
13
 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
Результаты / календарь
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12.08 19:30
Факел – Урал
 - : -
13.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
13.08 17:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
13.08 20:00
Динамо – Краснодар
 - : -
14.08 15:00
Химки – Ахмат
 - : -
14.08 17:30
Оренбург – Торпедо
 - : -
14.08 17:30
Н. Новгород – Ростов
 - : -
14.08 20:00
Спартак – Сочи
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 4
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Никита Кривцов

Никита Кривцов

Краснодар

 2
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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Урал

 3 1 0
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Краснодар

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