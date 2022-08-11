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Сегодня, 20:47

«Вперед, «Спартак». Педро Роша попрощался с болельщиками красно-белых

Иван Шитик
Корреспондент
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Уже бывший нападающий «Спартака» Педро Роша попрощался с болельщиками красно-белых.

«Сегодня заканчиваю свой этап в «Спартаке». Я благодарю клуб, игроков, сотрудников и болельщиков за это время. Я всегда с вами. Желаю всем удачи и успехов. Вперед, «Спартак», — написал Роша в соцсетях.

Форвард принадлежал московскому «Спартаку» с 2017 года, однако с 2019 года он играл за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды.

Сегодня, 11 августа, Роша стал свободным агентом — «Спартак» расторг контракт с футболистом.

После этого бразилец заключил соглашение с клубом «Форталеза».

Педро Роша
ФК Спартак (Москва)
2
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
4
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
5
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
6
 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
7
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
8
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
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 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
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 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
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 - : -
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П
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 2
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Локомотив

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