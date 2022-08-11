«Вперед, «Спартак». Педро Роша попрощался с болельщиками красно-белых

Уже бывший нападающий «Спартака» Педро Роша попрощался с болельщиками красно-белых.

«Сегодня заканчиваю свой этап в «Спартаке». Я благодарю клуб, игроков, сотрудников и болельщиков за это время. Я всегда с вами. Желаю всем удачи и успехов. Вперед, «Спартак», — написал Роша в соцсетях.

Форвард принадлежал московскому «Спартаку» с 2017 года, однако с 2019 года он играл за бразильские «Крузейро», «Фламенго» и «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды.

Сегодня, 11 августа, Роша стал свободным агентом — «Спартак» расторг контракт с футболистом.

После этого бразилец заключил соглашение с клубом «Форталеза».