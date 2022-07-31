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Сегодня, 21:22

Соболев — об эпизоде с Шелией: «Для меня это отмашка сзади»

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал последние резонансные эпизоды с его участием.

— После матча с «Краснодаром» ты дерзко ответил журналисту. Почему?

— Это не было дерзко. Я просто немного растерялся, и начал думать, как ему ответить, чтобы было прикольно и не переборщить. В итоге сказал такую чушь. Я не жалею об этом. Я не придумал, что ответить. Я думал, как бы не сказать лишнего. В итоге вот что получилось.

— Говорят, ты согласился с тем, что Шелии правильно дали желтую карточку

— Я не соглашался. Просто спросил у судей и нам ответили, что это толчок. Для меня это отмашка сзади.

Александр Соболев
Гиорги Шелия
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 1 : 1
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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