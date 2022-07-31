Соболев — об эпизоде с Шелией: «Для меня это отмашка сзади»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал последние резонансные эпизоды с его участием.

— После матча с «Краснодаром» ты дерзко ответил журналисту. Почему?

— Это не было дерзко. Я просто немного растерялся, и начал думать, как ему ответить, чтобы было прикольно и не переборщить. В итоге сказал такую чушь. Я не жалею об этом. Я не придумал, что ответить. Я думал, как бы не сказать лишнего. В итоге вот что получилось.

— Говорят, ты согласился с тем, что Шелии правильно дали желтую карточку

— Я не соглашался. Просто спросил у судей и нам ответили, что это толчок. Для меня это отмашка сзади.