Зиньковский: «Узнаем новости о Промесе у ребят из службы безопасности»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский отметил, что надеется на возвращение нападающего команды Квинси Промеса в Россию.

«Лично я сейчас не на связи с Промесом, но узнаем новости у тренерского штаба и ребят из службы безопасности. Верю ли, что Промес вернется в Россию? Конечно. Мы надеемся на это», — цитирует Зиньковского Sport24.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему. До этого игрок также у себя на родине был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020 года.