«Динамо» — «Локомотив»: Жемалетдинов сократил отставание гостей

«Локомотив» сократил отставание в счете в матче против «Динамо» в 19-м туре РПЛ — 1:2.

На 85-й минуте за железнодорожников забил Рифат Жемалетдинов, вышедший на поле во втором тайме.