«Балтика» — «Сочи»: Фамейе и Сутормин в старте на матч РПЛ

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«Балтика» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч 19-го тура чемпионата России.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Фернандес, Мурилло, Флорес, Рыбчинский, Капленко, Бистрович, Ковалев, Фамейе, Насименто Фернандес.

Запасные: Джанаев, Коновалов, Осипов, Гассама, Маляров, Аванесян, Лазарев, Пряхин, Лисакович, Козлов, Гузина, Энрикес.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Макарчук, Дркушич, Марсело, Сутормин, Кравцов, Пино, Юкич, Крамарич, Лесама.

Запасные: Рудаков, Чистяков, Маргасов, Литвинов, Медведев, Эль-Идрисси, Бурмистров, Юсупов, Ангба, Аносов, Мигел Силвейра, Брисеньо.

Матч пройдет на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.