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Бакаев — про бойкот болельщиков: «Настоящие мужики. Они сказали, они выполняют. Этим все сказано»

Бакаев поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Последние два года для меня были очень тяжелые. Вы не представляете, что было у меня в голове. Благодаря поддержке болельщиков, я не сдавался. Конечно хотелось сыграть в финале. Но я думаю, что за три сезона в «Спартаке» у меня было два успешных. Даже зимой я примерно понимал, что будет. Но ради «ромбика» я выкладывался на все сто. Всегда «Спартак» будет в моем сердце. Бойкот болельщиков? Болельщики настоящие мужики. Они сказали, они выполняют. Этим все сказано», — сказал Бакаев.

Ранее полузащитник объявил об уходе из «Спартака».

25-летний футболист — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.

Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
3
2
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1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
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 0 : 1
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Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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