Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Последние два года для меня были очень тяжелые. Вы не представляете, что было у меня в голове. Благодаря поддержке болельщиков, я не сдавался. Конечно хотелось сыграть в финале. Но я думаю, что за три сезона в «Спартаке» у меня было два успешных. Даже зимой я примерно понимал, что будет. Но ради «ромбика» я выкладывался на все сто. Всегда «Спартак» будет в моем сердце. Бойкот болельщиков? Болельщики настоящие мужики. Они сказали, они выполняют. Этим все сказано», — сказал Бакаев.

Ранее полузащитник объявил об уходе из «Спартака».

25-летний футболист — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.