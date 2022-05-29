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Сегодня, 20:48

Бакаев рассказал, что он не вел переговоры со «Спартаком» о продлении контракта

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник Зелимхан Бакаев сообщил, что не вел переговоры с московским клубом о возможном продлении контракта.

«Переговоров не было со «Спартаком». Мне не делали ни одного предложения. Ребят, не верьте что пишут.

Скорее всего я бы уехал в Европу. Но Герман (агент Бакаева. — Прим. «СЭ») сказал, это тяжело», — рассказал «СЭ» футболист.

Хавбек объявил об уходе из «Спартака» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1).

Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
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