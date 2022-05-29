Бакаев подтвердил, что прошлым летом мог перейти из «Спартака» в «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подтвердил, что прошлым летом мог перейти в «Динамо».

«Мог уйти из «Спартака» и прошлым летом. Меня могли продать в «Динамо». Я рад, что смог провести в клубе еще год. Я внес немаленький вклад в победу в Кубке, хоть сегодня и не сыграл.

Играть в «Спартаке» очень тяжело, это давление. Я до сих пор не верю. Для меня невероятно, что я даже в дубль попал», — заявил Бакаев.

Бакаеву 25 лет, он является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом помимо БЕТСИТИ Кубка России он завоевал Олимп Суперкубок страны в 2017 году.