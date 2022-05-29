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Бакаев подтвердил, что прошлым летом мог перейти из «Спартака» в «Динамо»

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев подтвердил, что прошлым летом мог перейти в «Динамо».

«Мог уйти из «Спартака» и прошлым летом. Меня могли продать в «Динамо». Я рад, что смог провести в клубе еще год. Я внес немаленький вклад в победу в Кубке, хоть сегодня и не сыграл.

Играть в «Спартаке» очень тяжело, это давление. Я до сих пор не верю. Для меня невероятно, что я даже в дубль попал», — заявил Бакаев.

Бакаеву 25 лет, он является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом помимо БЕТСИТИ Кубка России он завоевал Олимп Суперкубок страны в 2017 году.

Зелимхан Бакаев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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 2 : 1
21.05 17:00
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Уфа

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П
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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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