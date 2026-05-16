Тео Бонгонда объявил об уходе из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда сообщил, что покидает команду.

30-летний конголезец поблагодарил клуб в соцсетях. Его контракт со «Спартаком» истекает в конце сезона.

«Одна страница закрывается, другая вот-вот откроется. Мы пришли, чтобы сделать то, что должны были сделать, не оглядываясь на взгляды и мнения людей. Спасибо, «Спартак», за эти 3 года. Без обид за концовку. В конце дня каждый возвращается к себе домой... мы продолжаем идти вперед, как делали это всегда. Следующая [глава]», — написал Бонгонда в соцсетях.

Бонгонда летом 2023 года перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса». Он провел за красно-белых 75 матчей, забил 16 мячей и сделал 6 результативных передач.

В этом сезоне Бонгонда четырежды выходил на поле в составе «Спартака» во всех турнирах.

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