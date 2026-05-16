Полузащитник «Зенита» Луис Энрике опроверг слухи об уходе в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе из клуба.

— Ходит много слухов, что ты можешь уехать в Саудовскую Аравию.

— Нет, не знаю ничего об этом.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего бразильца в 24 миллиона евро. Контракт Энрике с «Зенитом» рассчитан до конца 2028 года.

В этом сезоне на счету футболиста 33 матча во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 4 результативными передачами.