Погребняк: «В чемпионской гонке все ясно, «Зенит» свое не отпустит»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» поделился мнением о развязке сезона РПЛ.

«Мне в чемпионской гонке все уже ясно. Что тут непонятно? По мне «Ростов» не сможет отобрать очки у «Зенита». Они настроены? Этого, к сожалению, мало. «Зенит» свое не отпустит», — сказал Погребняк «СЭ».

«Ростов» примет «Зенит» 17 мая. Гости занимают первое место в таблице РПЛ с 65 очками после 29 встреч и на два очка опережают «Краснодар». «Ростов» идет на десятом месте (33 очка после 29 игр).