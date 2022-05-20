Маслов: «Начинаю в полной мере вкатываться в рабочий режим»

Маслов заявил, что еще чувствует дискомфорт, но уже вкатывается в рабочий процесс «Спартака»

Защитник «Спартака» Павел Маслов, вернувшийся к тренировкам в общей группе, рассказал о своем самочувствии.

22-летний Маслов не появлялся на поле с 10 мая 2021 года. Тогда россиянин получил травму в игре 29-го тура чемпионата России против «Химок» (2:1).

— Благодарю всех, кто меня поддерживал, спрашивал о здоровье. Очень всем благодарен, — приводит слова Маслова сайт «Спартака». — Хотя иногда раздражало, что тебя спрашивают, а ты не можешь ответить. Потому что процесс реабилитации довольно тяжелый. Сейчас я счастлив, что могу работать рядом с командой. Чувствую, что я где-то рядом и начинаю в полной мере вкатываться в рабочий режим.

— Как даются первые трнеиеровки?

— Поначалу тяжело, все-таки год пропустил. Тяжело работать с мячом, чувствовать команду, партнеров. Можно индивидульно моделировать какие-то ситуации с тренером по физподготовке, но командные упражнения никогда нельзя заменить в полной мере.

— Сейчас травма не беспокоит во время тренировок?

— Чаще всего нет, иногда чувствую дискомфорт, но большая часть боли осталась позади. Надеюсь, в течение года все уйдет до конца.

— Есть прогнозы, когда будешь полностью готов?

— Как только, так сразу. Это будут решать медицинский и тренерский штабы. Надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Конечно, я еще не вошел в кондиции.

— Целый год без игры. Какой момент был самым сложным?

— Зимние сборы. Когда чувствуешь запах игры, соревнований. Хочется быть там. Потому что появились ощущения, что ты как будто уже можешь что-то делать, но при этом чувствуешь лимитирующие моменты, которые не дают тебе заниматься своим делом.

— Почему имидж поменял?

— Просто на сборах волосы выгорели. Подумал, что прикольно, надо попробовать что-то новое в своей жизни.