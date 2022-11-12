Полузащитник «Спартака» Игнатов пропустит матч с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник красно-белых Михаил Игнатьев пропустит матч 17-го тура РПЛ против «Локомотива».

«Михаил Игнатов почувствовал дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб принял решение поберечь его», — сказал Зеленов.

В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за красно-белых 10 матчей в РПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 12 ноября. Начало игры — 19.30 (мск).