Полузащитник «Ростова» Глебов: «Мы — рабоче-крестьянская команда»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов подвел итоги матча 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:1). Глебов отметился забитым голом в этой встрече.

— Завтра все проснутся, игра забудется, а у нас плюс три. Считаю, что результат превыше всего. Конечно, хорошо, когда и качественная игра, и моментов много, и есть результат. Не скажу, что сегодня была плохая игра от нас — средняя.

— Чувствуется, что «Ростов» становится действительно классной командой?

— Мы — рабоче-крестьянская команда, которая может выигрывать матчи только при 100-процентной дисциплине и выполнении задач, только когда мы все бьемся друг за друга.

— Чувствовалось отсутствие Валерия Карпина?

— Понятно, что меньше подсказывали, но мы понимали, что надо играть в свой футбол и выигрывать, — цитирует Metaratings Глебова.

После этого матча «Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (35 очков). «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке (20 очков).