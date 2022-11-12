«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В субботу, 12 ноября, состоится матч 17-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

В первом круге красно-белые победили соперника со счетом 1:0. «Локо» не побеждает в рамках РПЛ три встречи кряду. «Спартак» в чемпионате не проигрывает уже семь игр подряд.

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Локомотив» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.