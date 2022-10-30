Полузащитник «Спартака» Денисов подвел итоги первого круга в РПЛ

Полузащитник «Спартака» Даниил Денисов подвел итоги первого круга в РПЛ для своей команды.

— Подведите итоги после первого круга. Могли лучше выступить?

— Всегда можно лучше, поэтому будем стремится только вверх, к лучшему.

— Где-то недобирали, получается, если могли лучше?

— У нас были поражения. Идеально тоже не всегда возможно играть.

— Прошла половина чемпионата. В чем главная особенность этого «Спартака» Абаскаля?

— Вам тоже, наверное, видно, в чем его особенность. Для каждого по-своему. Но, в первую очередь, это коллектив, целостная команда. Это самое основное.

«Спартак» с 32 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда отстает от лидирующего «Зенита» на 4 очка, при этом команда из Санкт-Петербурга еще не завершила свой последний матч в первом круге РПЛ против «Краснодара».