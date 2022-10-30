Соболев: «Кайф в том, что мы побеждаем, играем в хороший футбол»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что получает удовольствие от работы под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

— В чем главный кайф для тебя от тренировок с Абаскалем?

— Кайф в том, что мы побеждаем, играем в хороший футбол. Сегодня тоже задумался, что мы круто играем, получаем огромное удовольствие от всего, что происходит.

— Вы немножко в концовке повздорили с Караевым.

— Да он что-то замахивался на меня.

— Он и с Промесом и с Классеном спорил.

— Эмоции, ничего страшного. Все бывает. Я тоже в свое время так делал.

— Ну, мы уже привыкли. Это не так и плохо.

— Да.

— Очень много разгромов в чемпионате, забивают по 7-8 мячей. Что это такое?

— Не знаю. Может быть, условно, команды из верхней части таблицы намного выше классом, чем клубы из нижней части. Не могу ответить на этот вопрос. Можно долго об этом разговаривать.