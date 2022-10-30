Маслов: «Отлично было бы, если бы мы были на первом месте, но сейчас мы не достигли этого результата»

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о выступлении команды в первом круге чемпионата России.

— Как подведете итоги первого круга?

— Мне кажется, подводить итоги будут другие люди, а не футболисты.

— Ну а вы лично как оцените то, что произошло со «Спартаком» за эти 15 матчей?

— Наверное, удовлетворительно. Отлично было бы, если бы мы были на первом месте, но сейчас мы не достигли этого результата.

— Какой вам показалась игра против «Торпедо» с точки зрения сопротивления соперника?

— Мне кажется, после смены тренера игра «Торпедо» стала очень вязкой, тяжелой, очень много борьбы.

— Кусачей?

— Да, именно кусачей. Вы прекрасное слово подобрали. Сейчас качество полей будет становится все хуже и хуже, с учетом погоды. Мы живем не в самой теплой стране. Наверное, это будет сказываться, «Торпедо» будет легче навязывать свой футбол: много длинных передач, борьбы, агрессии.

— Вы имеете в виду, что им будет проще обороняться, когда будут плохие поля?

— Да, потому что будет легче прессинговать, потому что будет больше шансов допустить ошибку, шансов на то, что кто-то поскользнется. Мы же сами понимаем, что для качественного футбола нужно качественное поле.

На данный момент «Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка.