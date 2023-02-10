Хлусевич: «Успехи в предсезонном турнире никак не связаны с результатами в чемпионате»

Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу команды в Winline Зимнем кубке РПЛ.

10 февраля красно-белые обыграли «Сочи» (2:0) и досрочно стали победителями турнира.

— У болельщиков «Спартака» есть опаска, если команда взяла предсезонный турнир, то в сезоне могут быть проблемы. Обсуждали это в раздевалке?

— Мы плавно готовились. Думаю, что в этом никак нет проблем. Успехи в предсезонном турнире никак не связаны с результатами в чемпионате.

— Показалось, что Абаскаль сегодня наигрывал стартовый состав на матч против «Локомотива» в Кубке России. Не говорил он вам, что те, кто выходит в старте, получит больше времени в кубке?

— Я думаю, нет. Таких разговор не было. Будем готовиться и узнавать все перед игрой.