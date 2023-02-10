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Сегодня, 21:56

Джикия: «Дзюба — качественный футболист, он 100 процентов усилит «Локомотив»

Джикия считает, что Дзюба усилит «Локомотив»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия после победного матча с «Сочи» (2:0) рассказал, что думает о переходе форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Уже думали, как сдержать Дзюбу?

— Нет, не думал.

— Рады за Артема, что он все-таки нашел новый клуб?

— Артем — качественный футболист, он 100 процентов усилит «Локомотив». Поэтому будет приятно играть против сильных нападающих, кем Артем и является. Что Артем, что Игорь Смольников — огромные молодцы, я их поздравляю, что они в хорошей, сильной команде. Думаю, они помогут «Локомотиву».

— Что за чемпионской стол был у «Спартака» в раздевалке?

— Все как обычно.

— Без шампанского?

— Без него, конечно.

— Дополнительных выходных не будет?

— Нам уже некогда отдыхать, впереди будет важный недельный цикл перед рестартом Кубка России. Серьезно готовимся к «Локомотиву».

— Как считаешь, есть ли шансы у Игоря и Артема, учитывая их возраст, вернуться в сборную?

— Это не ко мне вопрос.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Артем Дзюба
Георгий Джикия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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Сочи – ЦСКА
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