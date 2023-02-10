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Хлусевич — о «Сочи» Бердыева: «Пока ничего не поменялось, по крайне мере в схеме»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал победу над «Сочи» (2:0) в матче 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ. Красно-белые досрочно стали победителями турнира.

— Все ждали матч с «Сочи». Как тебе соперник. Легко ли далась победа?

— Любой матч по-своему тяжелый. Соперник нас разбирает и готовится. «Сочи» показал хороший футбол. Команды показали хороший футбол и провели хороший спарринг.

— Если сравнивать этот «Сочи» и тот, который был осенью, то сильно отличается нынешняя команда от той?

— Пока не могу на этот вопрос ответить. У них таже схема. Пока ничего не поменялось, по крайне мере в схеме. Может быть, какие мелкие изменения, но я их не заметил.

— Что сейчас было в раздевалке? Отпраздновали как-то победу?

— Все спокойно послушали музыку, как после любой победы.

— Будут премиальные? Говорят, что они будут в размере 7 миллионов рублей.

— У нас товарищеский турнир, поэтому будет без премиальных, наверное. Без понятий вообще.

Даниил Хлусевич
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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