Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:30

Зиньковкий рассказал, когда ему впервые сказали об интересе «Спартака»

Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Антон Зиньковский.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковкий рассказал, когда ему впервые сказали об интересе московского клуба.

— Антон, вы сказали, что «Спартак» был самым настойчивым. Кто конкретно из «Спартака» был самым настойчивым?

— Мне агент сказал, что есть такой вариант, есть другой. Я сказал «давайте «Спартак» и уже более детально переходили. Мне никто не звонил, мне звонил мой агент.

— То есть даже до финансовый стороны не дошло? Ты услышал «Спартак» и стало основным мотивом

— Да, ну и потом уже стали обсуждать детально.

— Как вам последний матч «Крыльев» со «Спартаком»?

— В первом тайме мы были лучше «Спартака», переиграли их. Во втором тайме нас задавили, красно-белые были лучше, заслуженно победили в том матче.

«Спартак» объявил о трансфере 26-летнего россиянина из «Крыльев Советов» 23 июня. Контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.

Антон Зиньковский
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
«Если бы я не вышел с флагом Канады, меня бы вообще не пустили на ринг»: Артур Бетербиев об оскорблениях в Нью-Йорке и бое с Биволом
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Зиньковский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита»
Зиньковский: «В «Спартаке» меня хорошо приняли. Нравится работать с Абаскалем, начинаю его понимать»
В «Спартаке» надеются, что большое количество болельщиков команды приедет на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» рассказали о будущем Крала и Тиля
«Спартак»: «Если бы Николсон тренировался в футболке ЦСКА, мы бы спросили, а по поводу майки «Урала» — без проблем»
Промес досрочно завершил тренировку «Спартака»
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Зиньковский поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России против «Зенита»
В «Спартаке» рассказали о будущем Крала и Тиля
Промес досрочно завершил тренировку «Спартака»
Мартинс и Николсон вернутся в «Спартак» на следующей неделе
В компании «Евраз» опровергли информацию о возможной покупке «Спартака»
Мелкадзе считает, что в «Спартаке» не будет серьезных изменений после назначения Абаскаля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зиньковский: «В «Спартаке» меня хорошо приняли. Нравится работать с Абаскалем, начинаю его понимать»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости