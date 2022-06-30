Зиньковкий рассказал, когда ему впервые сказали об интересе «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковкий рассказал, когда ему впервые сказали об интересе московского клуба.
— Антон, вы сказали, что «Спартак» был самым настойчивым. Кто конкретно из «Спартака» был самым настойчивым?
— Мне агент сказал, что есть такой вариант, есть другой. Я сказал «давайте «Спартак» и уже более детально переходили. Мне никто не звонил, мне звонил мой агент.
— То есть даже до финансовый стороны не дошло? Ты услышал «Спартак» и стало основным мотивом
— Да, ну и потом уже стали обсуждать детально.
— Как вам последний матч «Крыльев» со «Спартаком»?
— В первом тайме мы были лучше «Спартака», переиграли их. Во втором тайме нас задавили, красно-белые были лучше, заслуженно победили в том матче.
«Спартак» объявил о трансфере 26-летнего россиянина из «Крыльев Советов» 23 июня. Контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
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|0
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|0-0
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6
|Локомотив
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|0-0
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7
|Ахмат
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|0-0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0-0
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
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|0
|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
|0
|0-0
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15
|Факел
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
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|0
|0
|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -