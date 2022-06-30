Зиньковкий рассказал, когда ему впервые сказали об интересе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковкий рассказал, когда ему впервые сказали об интересе московского клуба.

— Антон, вы сказали, что «Спартак» был самым настойчивым. Кто конкретно из «Спартака» был самым настойчивым?

— Мне агент сказал, что есть такой вариант, есть другой. Я сказал «давайте «Спартак» и уже более детально переходили. Мне никто не звонил, мне звонил мой агент.

— То есть даже до финансовый стороны не дошло? Ты услышал «Спартак» и стало основным мотивом

— Да, ну и потом уже стали обсуждать детально.

— Как вам последний матч «Крыльев» со «Спартаком»?

— В первом тайме мы были лучше «Спартака», переиграли их. Во втором тайме нас задавили, красно-белые были лучше, заслуженно победили в том матче.

«Спартак» объявил о трансфере 26-летнего россиянина из «Крыльев Советов» 23 июня. Контракт рассчитан до 31 мая 2027 года.